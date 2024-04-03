Скільки військових демобілізують до кінця весни: відповідь Генштабу ЗСУ

Демобілізація відбуватиметься згідно з указом президента, виданим ще 7 березня.

У квітні-травні 2024 року відбудеться демобілізація військовослужбовців строкової служби, під час якої буде звільнено в запас близько 7 тисяч осіб.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, відповідаючи на інформаційний запит NV.

У відповіді йдеться, що демобілізація відбуватиметься згідно з указом президента “Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби, із ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту”.

“Буде звільнено у запас близько 7 тисяч військовослужбовців строкової служби”, – повідомили в Генштабі ЗСУ.

Відповідь Генштабу ЗСУ щодо демобілізації строковиків в Україні

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 7 березня підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби. Звільнення в запас стосуватиметься тих строковиків, термін служби яких закінчився під час воєнного стану та який продовжили понад встановлені строки. Після демобілізації строковики отримають відстрочку від нового призову терміном 12 місяців.

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