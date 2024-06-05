В ГУР оцінили російське угрупування в Україні та біля кордонів: шокувальна цифра

Російські окупанти зосередили на тимчасово окупованих територіях України та поблизу нашого кордону близько 550 тисяч військових.

Про це в коментарі LIGA.net розповів співрозмовник у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

Як зазначається, угруповання окупантів налічує близько 520 тисяч військовослужбовців. Проте є й інші воєнізовані підрозділи. В той час як на тимчасово захоплених росіянами територіях перебувають близько 32 тисяч представників Росгвардії, Федеральної служби безпеки та інших силових структур РФ. Там вони здійснюють функції патрулювання.

Водночас на початок повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року в Україну вдерлося угруповання загарбників чисельністю 180 тисяч осіб. У в листопаді 2023 року на території України перебували понад 400 тисяч окупантів.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують проведення наступальних дій, зокрема на Харківському та Куп’янську напрямках.

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