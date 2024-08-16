Скільки військових Росія перекинула до Курської області з України: CNN вразило цифрою

На фронті ситуація дійсно може змінитися.

Росія перекинула кілька тисяч військових з окупованої території України, щоб протистояти напрочуд успішному українському наступу в Курській області. Це потенційно може послабити військові зусилля Москви.

Про це пише CNN із посиланням на високопоставлених чиновників США.

"Численні підрозділи розміром бригади, які складаються щонайменше з 1000 військовослужбовців кожен, здається, перекинулися до Курської області, звідки Україна розпочала військові дії"

Те, що Путін і російські військові перенаправляють деякі ресурси в Курську область, щоб протидіяти діям українців, визнав і речник Ради національної безпеки Джон Кірбі. Водночас це не означає, додав він, що Путін відмовився від військових операцій у північно-східній частині України або на півдні. На цьому фронті все ще тривають активні бої.

"Але це підвищило ймовірність того, що дії українських військових матимуть більш значний стратегічний вплив на полі бою, залежно від того, як довго Україна зможе утримувати територію Росії", – завершують аналітики.

Раніше стало відомо, що від початку операції на Курщині Сили оборони загалом взяли під контроль вже 82 населені пункти.

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