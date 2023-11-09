Скільки військових загинули на блокпостах від початку повномасштабного вторгнення: у МВС назвали цифру

У МВС кажуть, що кількість блокпостів від лютого 2022 року зменшили, однак вони залишаються потрібними.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 11 службовців, серед яких і військові, і поліцейські, загинули внаслідок ДТП на блокпостах.

Про це повідомив заступник директора Департаменту комунікації МВС Антон Страшко в ефірі "Радіо Свобода".

"Загалом на сьогоднішній день внаслідок ДТП, на жаль, 11 службовців – це і поліцейські, і військовослужбовці, загинули. І 37 – зазнали поранення. Такі дані маємо на сьогоднішній день від початку повномасштабної війни. Якщо говорити загалом за випадки дорожньо-транспортортних пригод на блокпостах, то найчастіше це порушеннях ПДР із боку водіїв. Ми кажемо про недотримання швидкісних обмежень, неврахування дорожньої ситуації, зокрема, погодних умов", – уточнив Страшко.

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У МВС кажуть, що кількість блокпостів від лютого 2022 року зменшили, однак вони залишаються потрібними.

"Країна перебуває у стані війни, ведуться бойові дії. Основне завдання блокпостів – виявити потенційних злочинців, небезпечних осіб, диверсійно-розвідувальні групи. І насправді безпечних міст зараз немає. Росія робить усе, щоби дестабілізувати ситуацію в Україні", – зазначив спікер.

Нагадаємо, 7 листопада стався черговий інцидент: військового збили на блокпосту на Закарпатті.

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