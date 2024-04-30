Скільки військових зараз під дисціплінарним покаранням: нардеп відповів і окреслив дві головні проблеми

Термін "ухилянт" може застосовувати лише суддя, допоки немає рішення суду, тож навіть з юридичної точки зору, вживати це поняття не слід. Але є інша категорія людей, про яку мало хто говорить. Це ті, хто отримав так звані дисциплінарні покарання вже будучи військовослужбовцем. І таких в Україні близько 15 тисяч.

Про це сказав народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук в ефірі телеканалу "Новини.LIVE".

"Відносно ухилянтів: "ухилянт" – термін, який може вказати тільки суд... допоки немає рішення суду – навіть з юридичної точки зору неправильно так називати. Але є інша категорія, про яку мало хто говорить. Це ті, хто отримав так звані дисциплінарні покарання вже будучи військовослужбовцем. І таких у нас близько 15 тисяч. Які або не виконали наказ, або відмовилися виконувати його, або десь покинули самовільно військову частину. І зараз фактично вони ніде не застосовуються", – зазначив Юрій Камельчук.

За його словами, такі люди не перебувають ані в тюрмі, ані в "штрафбаті".

"Хоча частину десь окремо тримають, але немає ніяких засідань суду, щоб визначити їхній статус, вони в чомусь винні чи не винні... Це офіційна цифра, яку можна отримати навіть в Мінюсті, і зрозуміти, що треба робити... Я думаю, що очікували насправді якогось рішення в вигляді закону, очікували також аудиту Збройних сил України, щоб зрозуміти. Але це за два роки, тобто це не за один день відбулося... І найбільша проблема в тому, що серед них мало є тих людей, які готові знову брати зброю до рук..." – сказав Юрій Камельчук.

Він також назвав ще одну проблему. Йдеться про військових, які воювали з 2014-го року, мають великий бойовий досвід, але через якісь непорозуміння з командирами вони зараз фактично перебувають під дисциплінарним покаранням.

Нагадаємо, 30 квітня Мережею ширилася інформація про те, що працівники ТЦК та СП нібито забрали медичних фізиків онкологічного центру Першого медоб’єднання Львова та паралізували роботу закладу. У закладі вже прокоментували цю ситуацію.

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