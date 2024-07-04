Скільки військовозобов'язаних "невидимі" для держави: нардеп шокував кількістю

Майже 1 млн українців призовного віку є "фактично невидимими" для держави.

В Україні майже 1 млн чоловіків призовного віку перебувають поза реєстрами. Вони офіційно не працюють, не навчаються і не є особами з інвалідністю.

Про це розповів нардеп, член фракції "Слуга народу" і голова комітету ВР із питань економічного розвитку Дмитро Наталуха в інтерв'ю "Громадському радіо".

За словами Наталухи, 938 тисяч чоловіків призовного віку, це люди, про яких держава не знає нічого, окрім ідентифікаційного коду.

"Вони не є учасниками економічних процесів. Для офіційної економіки вони абсолютно безкорисні. Вони не за кордоном, вони не служать, вони не аспіранти, вони не мають інвалідність", – каже нардеп.

Деяких людей немає ні в реєстрах підприємців, ні серед найманих працівників. Дехто спеціально звільняється з роботи, аби "сховатися" від держави.

Проте держава, замість того, щоб знайти цих людей, йде простішим шляхом, визнає Наталуха.

"Знайти їх – це задача, на яку треба витрачати ресурси. Держава відома тим, що не завжди хоче витрачати ресурси та обирає, як правило, простіший шлях. Тобто, взяти наявні реєстри, які демонструють, де хто є. Обрати офіційно працевлаштованих співробітників та просто пройтись по них", – сказав він.

Раніше Дмитро Наталуха розповів, скільки всього чоловіків нарахували і яка частина з них має бронь.

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