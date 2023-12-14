Скільки "волонтерів" окупанти залучили на ТОТ за 2023 рік

Вони не є добровольцями.

На тимчасово окупованих територіях відбулась чергова ротація "волонтерів". Ці люди є учасниками прокремлівських рухів, які отримують зарплатню й виконують роль в окупації регіону.

Про це пише ЦНС.

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Кремлівські найманці, зокрема, створюють масовку та займаються пропагандою у регіоні. За 2023 рік на ротаційній основі ТОТ відвідало понад 3 тисячі "волонтерів" з РФ. Чергова ротація відбудеться наприкінці грудня.

"Зауважимо, що ведучі пропаганду та політику геноциду українців на ТОТ кожен такий "волонтер" стає ціллю для Руху Опору. Натомість РФ не надає таким "гастролерам" ніякого соціального статусу й заперечує своє відношення до них", – відзначили у ЦНС.

Російські окупанти завозять на ТОТ нові групи контррозвідників. Їхня мета – вишукувати українське підпілля.

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