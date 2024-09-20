Скільки ворожих кораблів перебуває у Чорному морі: звіт ВМС

Ворог може вдатися до атак.

Станом на 06:00 20 вересня в Чорному морі перебуває один ворожий корабель, який є носієм "Калібрів". Загальний залп становить до 4 ракет.

Про це повідомили ВМС ЗСУ.

Додається, що:

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі 5 ворожих кораблів, з яких 4 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 32 ракет.

Нагадаємо, вночі 20 вересня російські військові атакували безпілотниками Івано-Франківську область. На Прикарпатті лунали потужні вибухи. Також ворожі безпілотники "Шахед" атакували Львівську область. Під час роботи ППО на території регіону сталися падіння уламків.

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