Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Скільки ворожих кораблів перебуває у Чорному морі: звіт ВМС

Дата публікації
Перегляди
830
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Скільки ворожих кораблів перебуває у Чорному морі: звіт ВМС

Запуск "Калібру" з корабля / Фото: Associated Press

Ворог може вдатися до атак.

Станом на 06:00 20 вересня в Чорному морі перебуває один ворожий корабель, який є носієм "Калібрів". Загальний залп становить до 4 ракет.

Про це повідомили ВМС ЗСУ.

Додається, що:

  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі 5 ворожих кораблів, з яких 4 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 32 ракет.

Нагадаємо, вночі 20 вересня російські військові атакували безпілотниками Івано-Франківську область. На Прикарпатті лунали потужні вибухи. Також ворожі безпілотники "Шахед" атакували Львівську область. Під час роботи ППО на території регіону сталися падіння уламків.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація