Скільки західних літаків потребує Україна, щоб не програти війну з РФ: у Зеленського відповіли

Росія прагне заморозити війну, але Україна потребує більше зброї для ефективної оборони.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що для ефективної оборони країни потрібно щонайменше 60 західних винищувачів, а з урахуванням протяжності лінії зіткнення та інтенсивності боїв оптимальною кількістю було б 100-120 літаків.

Про це пише видання Bloomberg.

Зазначається, що російські війська намагаються захопити якомога більше української території, щоб змусити союзників Києва погодитися на заморожування війни. Зброя США почала надходити на поле бою, але знадобляться тижні поступового нарощування, щоб досягти критичних обсягів.

"Наразі російські війська мають абсолютну перевагу в снарядах, ракетах тощо. Вони намагатимуться тиснути вздовж лінії фронту, щоб просунутися вперед. А потім вони можуть спробувати змусити проукраїнську коаліцію прийняти неприйнятні умови: "Давайте заморозимо конфлікт, ми залишимося на місці - або в іншому разі продовжуватимемо вбивати", - сказав Подоляк.

За його словами, Києву потрібно щонайменше 60 західних винищувачів, щоб прикрити лінію фронту, а з урахуванням протяжності лінії зіткнення та інтенсивності боїв 100-120 таких літаків було б "оптимальною" кількістю.

Українські льотчики перебувають на завершальних етапах підготовки винищувачів, нагадав він, додавши, що якщо Київ отримає все, що необхідно, то військові повернуть собі ініціативу.

Крім того, Подоляк заявив, що Україні необхідно отримати дозвіл на завдавання ударів по російській території поблизу кордону і отримати обіцяні літаки для ефективної оборони.

"Нам потрібно покінчити з домінуванням російської тактичної авіації, інакше ця оборонна війна буде дуже складною, тому що Росія буде просто засипати бомбами райони, розташовані близько до поля бою", - підсумував радник глави ОПУ.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб повідомила, що Бельгія передасть Україні 30 сучасних винищувачів F-16 до 2028 року. Втім, перші літаки мають відправити вже 2024-го.

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