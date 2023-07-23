Скільки засобів ППО потрібно для захисту України від ударів з повітря — підрахунки експерта

З усіх українських міст непогано захищений від ударів з повітря лише Київ.

Усіма засобами протиповітряної оборони вдається захистити 10-15 відсотків території України, тому збільшення їхньої кількості удвічі не завадить Росії завдавати руйнівні повітряні удари.

Таку думку висловив в ефірі національного телемарафону військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

"4 Patriot можуть захистити 25 відсотків Швейцарії. Як вважаєте, скільки відсотків можуть захистити 2 Patriot в Україні?.. Я вважаю, що в нас всіма засобами протиповітряної оборони Україна захищена якщо на 10-15 відсотків, то це добре... Я беру дуже оптимістично...” - зауважив він.

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Олексій Гетьман наголосив, що з усіх українських міст непогано захищений від ударів з повітря лише Київ, а для того, щоб зробити більшість території країни безпечною, потрібно збільшити кількість тих засобів ППО, які нам передають наші партнери, не вдвічі, а приблизно в 10 разів.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що українським військовим вдалося вирішити завдання захисту столиці від повітряних ударів і назвав міста, де посилюють роботу протиповітряної оборони.

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