Скільки зброї може бути в українців: голова МВС шокував цифрами

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, на руках у громадян України наразі може бути від 1 до 5 мільйонів одиниць зброї. Таку заяву Клименко зробив на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України.

Про це пише "Укрінформ".

"Ми сьогодні говорили, скільки зброї на руках у наших громадян. Від мільйона до п'яти. Але мільйон – це теж багато. А скільки гранат на руках у наших громадян? Теж багато. І ми маємо зробити все, щоб ця зброя, ці боєприпаси потрапили на склади, щоб не наражати на небезпеку громадян", – зазначив міністр.

Клименко також додав, що переважна більшість зброї, яка видана громадянам України, є облікованою. Проте також на руках українців є певна кількість трофейної зброї, що є порушенням закону. Він додав, що у відомстві розуміють, що в умовах війни це виправдано й необхідно.

"Два тижні тому в першому читанні Верховна Рада ухвалила закон, яким визначається, що ми будемо робити з трофейною зброєю. Після того, як у другому читанні цей закон буде проголосований, кожен громадянин, який має цю зброю, має принести її до поліції та зареєструвати", – повідомив Клименко.

Ця реєстрація дозволить громадянам на законних підставах зберігати трофейну зброю та боєприпаси до скасування режиму воєнного стану. Але протягом трьох місяців після повернення до мирного життя кожен громадянин має принести цю зброю до поліції та обрати один з варіантів її легалізації, наприклад:

добровільно здати державі;

вихолостити;

переробити в дозволений вид зброї.

Міністр зазначив, що в українському суспільстві необхідно розвивати культуру використання зброї, щоб зробити наступний крок щодо володіння нею.

"Водночас не треба забувати про велику кількість ментальних розладів у цих людей, які прийдуть з фронту, і ми будемо відповідати, МВС передусім, за цю роботу", – додав Клименко.

Нагадаємо, юрист розповів про ризики нового законопроєкту про цивільний обіг зброї. Зокрема, поліцейські матимуть необмежений доступ до житла власників зброї.

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