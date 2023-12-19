Скільки жінок через війну приєдналися до ЗСУ: в Міноборони назвали приголомшливу цифру

В Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ суттєво збільшилася кількість жінок у війську. Наразі в ЗСУ несуть службу понад 60 тисяч жінок.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив начальник управління преси та інформації Міноборони, офіцер Збройних сил Ілларіон Павлюк.

"Якщо брати довший відрізок від часу повномасштабного вторгнення, то суттєво виросла кількість жінок у війську. На сьогоднішній день понад 60 тисяч загалом жінок в Збройних силах. Трохи більше 18 тисяч – це цивільні посади і понад 40 тисяч – це власне військовослужбовиці. І в зоні бойових дій безпосередньо виконують бойові завдання понад 5 тисяч. Тобто це суттєво більше, ніж у нас було до повномасштабного вторгнення", - наголосив Павлюк.

Нагадаємо, що Залужний прокоментував мобілізацію в Україні та запропонував зміни.

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