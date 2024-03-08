Скільки жінок служить в українській армії: відповідь Міноборони

Станом на січень 2024-го в українських Збройних силах служать 45 587 жінок - на понад 2 тисячі більше військовослужбовиць, ніж у жовтні 2023-го.

Про це повідомляє Military Media Center.

"Станом на січень 2024 року в українській армії служить 45 587 військовослужбовиць. Це на 2108 осіб більше ніж у жовтні 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 13 487 жінок мають статус учасника бойових дій.

Повідомляється, що десять років тому, 2014-го, в армії нараховували 49 тисяч жінок.

Нагадаємо, сьогодні українські жінки воюють на передовій. Статус українок в армії країни почав істотно змінюватися 10 років тому, коли Росія анексувала Крим і підтримала сепаратистів на Донбасі на сході України.

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