Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Скільки жінок служить в українській армії: відповідь Міноборони

Скільки жінок служить в українській армії: відповідь Міноборони

Жінки в ЗСУ. / Фото: Міноборони України

Чисельність жінок в ЗСУ збільшується.

Станом на січень 2024-го в українських Збройних силах служать 45 587 жінок - на понад 2 тисячі більше військовослужбовиць, ніж у жовтні 2023-го.

Про це повідомляє Military Media Center.

"Станом на січень 2024 року в українській армії служить 45 587 військовослужбовиць. Це на 2108 осіб більше ніж у жовтні 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 13 487 жінок мають статус учасника бойових дій. 

Повідомляється, що десять років тому, 2014-го, в армії нараховували 49 тисяч жінок. 

Нагадаємо, сьогодні українські жінки воюють на передовій. Статус українок в армії країни почав істотно змінюватися 10 років тому, коли Росія анексувала Крим і підтримала сепаратистів на Донбасі на сході України. 

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація