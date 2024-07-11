Скільки жінок виконують бойові завдання на фронті: Стефанішина назвала цифру

Українці протистоять російській агресії як єдиний народ – і жінки, і чоловіки, тепер усе більше жінок служать у Силах оборони.

Понад 10 тисяч жінок-військових Збройних сил України наразі виконують бойові завдання безпосередньо на лінії фронту.

Про це повідомила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час участі у панельній дискусії в межах Громадського форуму НАТО, передає "РБК-Україна".

"Українці протистоять російській агресії як єдиний народ – і жінки, і чоловіки. Все більше жінок служать у Силах оборони, і наразі понад 10 тисяч жінок виконують бойові завдання на лінії фронту", – сказала Стефанішина.

Віцепрем’єрка наголосила, що роль жінок важлива й у відновленні країни, зокрема для розвитку економічного потенціалу України.

"Ми також переосмислили роль жінок у відновленні та реконструкції України. Вже маємо велику програму, яка передбачає, що жінки матимуть більше доступу та будуть активно залучені до процесу відновлення й реконструкції", – зазначила Ольга Стефанішина.

Жінки у ЗСУ

За даними Міноборони, наразі в складі Збройних сил України служать 67 тисяч жінок, з яких 19 тисяч — це цивільні працівники ЗСУ, а всі інші — це військовослужбовиці.

Зазначимо, від 2021 року кількість жінок в українській армії зросла на 12 тисяч, тобто на 40%.

Нагадаємо, у ЗСУ є багато професій для жінок, проте мобілізують їх тільки за власним бажанням. Жінки-медики завжди були військовозобов'язаними.

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