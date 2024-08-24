Скільки жінок звертаються до рекрутингових центрів: відповідь ЗСУ

Наразі й чоловіки, й жінки найбільше цікавляться вакансіями в підрозділах, що працюють з безпілотниками, наземними дронами.

В Україні зросла кількість жінок, які цікавляться військовою службою. Тепер орієнтовно 20% всіх звернень до рекрутингових центрів надходять від жінок.

Про це розповів представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець в ефіру телемарафону.

За його словами, тут нормативних обмежень немає. Проте насамперед є обмеження більше психологічні та культурні, пише 24 Канал.

Скільки жінок звертаються в рекрутингові центри

Жінки сьогодні можуть знайти себе у військовій службі, реалізуватися як фахівцю. Нормативних обмежень щодо цього немає.

"На наш погляд, тут більше є психологічних і культурних обмежень", – заявив представник Міноборони.

Він наголошує, що в армії є дуже багато абсолютно різних фахівців військової справи, у яких є певні стереотипи щодо того, на якій посаді в армії жінка може себе реалізувати.

Зокрема, робота Міноборони полягає в тому, щоб переконувати командирів військових частин, що на сьогодні важливо і правильно знаходити відповідні позиції жінкам, які добровільно вирішили долучитися до армії.

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"Наразі й чоловіки, й жінки найбільше цікавляться вакансіями в підрозділах, що працюють з безпілотниками, наземними дронами. Також популярні вакансії у сфері розвідки. Постійний попит є також на посади, пов'язані зі службою в штабах, де можна максимально використати свій цивільний фах", - йдеться в повідомленні.

Додамо, американський інститут вивчення війни (ISW) вважає, що захоплення заручників та бунт у колонії Волгограда негативно вплине на зусилля Кремля щодо боротьби із побутовим екстремізмом.

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