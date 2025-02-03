Скільки зниклих безвісти військових і цивільних українців: названо офіційну цифру

До Реєстру зниклих безвісти долучають інформацію про людей, які никли в зоні бойових дій або на окупованій території України, а також внаслідок надзвичайних подій або через події природного, техногенного характеру.

Стала відома офіційна кількість осіб, яких зазначено в Реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин. Станом на 3 лютого 2025 року триває розшук 62 948 людей.

Уповноважений з питань зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов сказав про це в ефірі "Українського Радіо", повідомляє Національна поліція України.

"Це цифра, яка включає і військових, і цивільних. Наразі, встановлено місце знаходження та ідентифіковано тіла загиблих — це 10 291 особа", — заявив він.

При цьому уповноважений наголосив, що до Реєстру долучають інформацію переважно щодо людей, які зникли в зоні бойових дій або на окупованих територіях України.

Також до Реєстру вносять дані про осіб, які зникли внаслідок надзвичайних подій або через події природного, техногенного характеру.

Нагадаємо, співробітники Управління уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин встановили особу українського військового, чиї зображення із відсіченою головою публікують ворожі ресурси.