Скільки ЗСУ потрібно часу, щоб опанувати ракети Taurus: думка оглядача BILD

Україна просила ракети давно, і цей час можна було використати на підготовку.

Німецький уряд вже кілька місяців обговорює можливість поставити Україні німецькі далекобійні крилаті ракети Taurus. Недавнє рішення США передати Києву ракети ATACMS може вплинути й на позицію Берліна.

Таку думку висловив оглядач BILD Бйорн Штрицель.

Раніше йшлося про те, що усі постачання зброї узгоджуватимуться зі США. Крім того, уряд висловлював занепокоєння тим, що ракети можуть бути використані для ударів по території Росії.

"Усі аргументи відомства канцлера за затримку (поставок Taurus - ред.) тепер недійсні. Розум підказує, що Taurus мають бути поставлені негайно. Те, наскільки крилаті ракети важливі для України, ми побачили нещодавно після атаки на штаб російського Чорноморського флоту", – сказав BILD оборонний експерт партії ВДП Маркус Фабер.

Питання трьох місяців

Однак проблема полягає в тому, стверджують у BILD, що навіть у випадку негайного постачання Taurus знадобиться час на навчання українських військових. Відомо, що ракети виробляють на заводі компанії MBDA у Шробенхаузені. Там вважають, що на підготовку ЗСУ до запуску Taurus піде близько трьох місяців.

Експерт акцентує, що українська сторона вперше запросила Taurus понад чотири місяці тому. "Цей час можна було використати для успішного завершення навчання", – констатував Фабер.

Як зазначалося раніше, надання Україні американських балістичних ракет великої дальності ATACMS може схилити Німеччину до передавання крилатих ракет Taurus. У Берліні вважають, що краще "рухатися разом із Вашингтоном" у постачанні нових типів озброєнь.

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