Скільки у листопаді зафіксовано обстрілів Харкова та якою зброєю бив ворог: статистика від влади

У листопаді ситуація з обстрілами залишалася напруженою, проте були й певні позитивні зміни порівняно з жовтнем. Російський агресор 26 разів атакував Харків різними типами зброї.

Про це йдеться у повідомленні Харківської міської ради.

Кількість сигналів повітряної тривоги зменшилася до 161 (проти 196 в жовтні), а реальних загроз було зафіксовано 36.

Яку зброю застосовувала армія РФ

Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що ворог продовжує застосовувати широкий арсенал озброєння.

"У листопаді по Харкову завдавали ударів з використанням восьми різних типів зброї. Це свідчить про систематичну цілеспрямовану тактику терору, спрямовану на залякування мирного населення. На жаль, протягом листопада постраждало 166 осіб, серед них одна дитина. Ще одна людина загинула", — повідомив мер.

За даними відомства, окупанти випустили по місту такі типи озброєння:

ракета "С-400" — 6

ФАБ 250 — 9

ракета "ГРІМ-Е1" — 3

ракета "С-300" — 1

БпЛА типу "Молнія-1" — 4

ракета "Х-59" — 1

БпЛА типу "Шахед" ("Герань") — 2

Нагадаємо 28 листопада окупанти атакували Харків ракетами. Внаслідок обстрілу пошкоджено виробничі корпуси підприємства та пошкоджено скління вікон житлового багатоповерхового будинку. Про жертв чи постраждалих не повідомлялося.

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