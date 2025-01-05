Скількох українців мобілізували у 2024 році: Washington Post дізналася цифри

У виданні зауважують, що лави українських вояків стають все більш виснаженими та нездатними відбити російський натиск.

Україні у 2024 році вдалося мобілізувати 200 тисяч осіб.

Про це пише американська газета Washington Post із посиланням на українських та західних чиновників.

"Українські та західні офіційні особи підрахували, що Київ зрештою призвав близько 200 000 новобранців", – йдеться у статті.

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Українські військові, які розмовляли з журналістами видання на умовах анонімності, критикують владу за "повільну та неузгоджену мобілізаційну кампанію".

Багато хто також сказав, що їм доводиться вкладати власні гроші або вони залежать від цивільних волонтерів для такого обладнання, як безпілотники та транспортні засоби.

Минулого року український парламент прийняв нові мобілізаційні заходи, які знизили мінімальний вік мобілізації до 25 років. Але військовослужбовці заявили, що призов прийшов надто пізно — коли частини вже були серйозно некомплектовані після місяців без замін. За їхніми словами, дезертирів також стало більше, тому що люди більше не йдуть воювати добровільно.

"Коли я тільки пішов в армію, ситуація була погана, — розповідає 27-річний піхотинець 35-ї бригади Олександр. "Але зараз, для нової людини, ситуація настільки погана, що я не засуджую нікого, хто дезертирує".

Деякі солдати сказали, що вони також змирилися з реальністю, що підтримка зброї Заходом зменшилася і, ймовірно, така ситуація буде продовжуватися.

Для цієї статті WP взяла інтерв’ю в українських солдатів із шести різних бригад, які воюють на сході України. Багато хто скептично ставився до того, що Путін погодиться на припинення вогню. Захисники визнають, що росіяни мають ініціативу, і побоюються, що Зеленському доведеться піти на болісні поступки. Інші висловили занепокоєння, що навіть якщо бої припиниться цього року, Росія може просто напасти знову в майбутньому.

"Скажімо відверто, зараз ситуація гірша, ніж на початку повномасштабного вторгнення», — сказав 33-річний Тарас, капітан і командир роти 35-ї бригади. "Про що ми зараз можемо домовлятися? Ми можемо лише кивати головами і погоджуватися на їхні вимоги, а те, що вони вимагатимуть, очевидно, буде те, що нам не подобається".

Раніше президент Зеленський відреагував на сигнали інших лідерів про зниження мобілізаційного віку.

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