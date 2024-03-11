Скількох українців покарали за ухилення від військової служби – Опендатабот

Лише у січні 2024 року було винесено 120 вироків ухилянтам.

1 274 вироків отримали українці у судових справах про ухилення від військової служби у 2023 році.

Про це повідомляє платформа "Опендатабот".

За даними платформи, кількість ухилянтів стрімко росте.

Від самого початку війни, з 2014 року щодо ухилянтів ухвалили 3 746 вироків. Третина з них припадає на 2023 рік.

Судові справи про ухилення від мобілізації / Фото: opendatabot.com

Перший пік покарань ухилянтів стався у 2015 році: тоді було ухвалено 1 596 вироків. Далі їх кількість поступово спадала, досягнувши 8 доведених до кінця справ у 2021 році.

У перший рік повномасштабної війни таких справ побільшало у 20 разів — до 249 вироків.

Судові справи про ухилення від мобілізації / Фото: opendatabot.com

Кількість справ 2023 року зросла у 5 разів — до 1 257. 60 кримінальних проваджень завершилися реальним ув’язненням. Наприклад, у вересні торік військовозобов`язаний пройшов медкомісію, отримав повістку, але не прийшов до пункту збору. Він отримав позбавлення волі на 3 роки.

Лише у січні 2024 року було винесено 120 вироків ухилянтам. Це вже 54% від загальної кількості вироків за цією статтею за увесь 2022 рік.

Раніше нардеп Роман Грищук розповів, чи буде в новому законі про мобілізацію бронювання за гроші та блокування карток ухилянтів.

Читайте також: