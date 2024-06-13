Скількох українців потенційно можуть мобілізувати: в Раді назвали цифру

Водночас Дмитро Наталуха висловився про бронювання, вказавши, що військові потреби нероздільні з економікою. І без економіки, яка працює, "нам не перемогти".

Мобілізаційний потенціал в Україні становить щонайменше 5-6 млн чоловіків. Однак від ЗСУ немає запиту на мобілізацію їх усіх.

Про це нардеп, голова Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха повідомив у Мережі.

"За різними оцінками (як нашими, так і в ЗМІ) в Україні мобілізаційний потенціал становить мінімум 5-6 млн чоловіків. Чи був у нас запит на мобілізацію їх всіх? – Ні. Відповідно, стоїть питання щодо того, хто не має бути мобілізований", – йдеться в заяві народного обранця.

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Він також вказав, що голосував за закон про мобілізацію, тому що це був запит військових. За словами Наталухи, всі запити армії були виконані, водночас звернувши увагу, що військові потреби нероздільні з економікою.

"Ця війна – війна людських ресурсів проти ефективності. Ефективність економіки – одна з її складових. Без працюючої економіки нам не перемогти. Звісно, можна сказати, що інженер-конструктор куди важливіший у ролі штурмовика, ніж розробник передового оборонного стартапу (так, це реальний приклад), але це буде брехнею", – йдеться в дописі нардепа.

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Він пояснив, що "ніхто не збирається бронювати 100% чоловіків", і вказав, що "це неможливо навіть технічно".

"Та і мета – не врятувати всіх від війни, а передбачити безперебійну роботу лише критичних працівників. Мова йде лише про певний відсоток", – додав Наталуха.

Нагадаємо, напередодні Наталуха повідомив, що в Раді зареєстрували законопроєкт №11331 "Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки", у якому, зокрема, закладена концепція "економічного бронювання".

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