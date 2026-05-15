Скільки бійців "Азову" повернули з полону сьогодні: командир розповів

Обмін полоненими / © Володимир Зеленський

В Україні стартував перший етап масштабного обміну полоненими за формулою «1000 на 1000». Сьогодні, 15 травня, додому також повернулися бійці «Азову».

Про це повідомив командир 1-го корпусу НГУ «Азов» Денис Прокопенко.

За словами Прокопенка, повернулося 20 військовослужбовців 1-го корпусу НГУ «Азов», 19 із яких є захисниками Маріуполя. Звільнені бійці перебували у російському полоні протягом чотирьох років.

Після тривалого ув’язнення захисники вже зустрілися зі своїми родинами.

«Вітаю побратимів вдома, в Україні. Дякую за стійкість, мужність та силу, які ви щодня проявляли в надважких обставинах, під цілодобовим тиском нелюдської російської системи, котрій не вдалося перемогти вас», — зазначив Прокопенко.

Нагадаємо, 15 травня, відбувся новий обмін полоненими між Україною та агресоркою Росією, про який нібито домовився президент США Трамп з Путіним. Зазначається, що обмін пройшов за формулою «205 на 205».

Серед звільнених воїнів — частина оборонців Маріуполя та «Азовсталі», які перебували у неволі від 2022 року. Більшість бійців потребують серйозної медичної та психологічної реабілітації.

Звільнені захисники потрапили у полон в Маріуполі і «Азовсталі», на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та ЧАЕС.

