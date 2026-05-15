- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 635
- Час на прочитання
- 1 хв
Скільки бійців "Азову" повернули з полону сьогодні: командир розповів
Стало відомо, скільки бійців «Азову» звільнили під час обміну з РФ 15 травня.
В Україні стартував перший етап масштабного обміну полоненими за формулою «1000 на 1000». Сьогодні, 15 травня, додому також повернулися бійці «Азову».
Про це повідомив командир 1-го корпусу НГУ «Азов» Денис Прокопенко.
За словами Прокопенка, повернулося 20 військовослужбовців 1-го корпусу НГУ «Азов», 19 із яких є захисниками Маріуполя. Звільнені бійці перебували у російському полоні протягом чотирьох років.
Після тривалого ув’язнення захисники вже зустрілися зі своїми родинами.
«Вітаю побратимів вдома, в Україні. Дякую за стійкість, мужність та силу, які ви щодня проявляли в надважких обставинах, під цілодобовим тиском нелюдської російської системи, котрій не вдалося перемогти вас», — зазначив Прокопенко.
Обмін полоненими «1000 на 1000» — останні новини
Нагадаємо, 15 травня, відбувся новий обмін полоненими між Україною та агресоркою Росією, про який нібито домовився президент США Трамп з Путіним. Зазначається, що обмін пройшов за формулою «205 на 205».
Серед звільнених воїнів — частина оборонців Маріуполя та «Азовсталі», які перебували у неволі від 2022 року. Більшість бійців потребують серйозної медичної та психологічної реабілітації.
Звільнені захисники потрапили у полон в Маріуполі і «Азовсталі», на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та ЧАЕС.