Скільки бійців з гарнізону «Азовсталі» вдалося повернути з полону: представник розвідки дав відповідь

Заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов / © скриншот з відео

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Понад половину гарнізону «Азовсталі» було звільнено з російського полону. Майже третина з них — це бійці «Азову».

Про це повідомив заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов в етері «Радіо Свободи».

Що відомо про повернення захисників «Азовсталі»

Андрій Юсов розповів, що всього близько 2 500 захисників з різних підрозділів були виведені або евакуйовані з «Азовсталі» у 2022 році. З них станом вже 1 279 військових були повернені з російського полону.

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«Тобто понад половини гарнізону „Азовсталі“ звільнено з російського полону. Також серед них звільнено 455 бійців „Азову“ за цей період, в межах обмінів Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. І це, якщо ми говоримо про статистику порівняно з іншими підрозділами — добрі цифри, хоча я розумію, що статистика не заміняє для конкретних родин їхніх родичів»,

– заявив він.

Представник ГУР також підкреслив, що в ході останнього обміну Україні вдалося звільнити військовополонених з тих частин і підрозділів, які раніше не потрапляли до списків. Мовиться про представників з 46 українських підрозділів.

«Це колосальний результат, тому що це не просто врятовані життя і статистика, це неймовірно важлива інформація про й умови перебування, кількість, місця утримання, і особисту історію інших», — зауважив посадовець.

Питання щодо заяв командування «Азову» про відсутність їхніх бійців в списках обміну Андрій Юсов відмовився коментувати, назвавши це висловлювання «емоційними».

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«Я не буду коментувати окремі прізвища й окремі заяви. Але це загалом для всіх дуже чутлива і дуже болісна тема. І тому будь-який публічний коментар до цього питання має бути стриманий, виважений, і в інтересах полонених, тобто враховуючи перебування їхнє там і захист їхніх прав в полоні і якомога швидшого повернення до України», — пояснив представник Координаційного штабу.

Юсов також зауважив, що вживання назви бригади «Азову» в медійному просторі ускладнює питання їхнього повернення. Адже російські спецслужби, які займаються і тематикою обмінів, використовують теми полонених на свій розсуд, щоб погіршити ситуацію з війною в Україні.

До слова, раніше командувач «Азову» Денис «Редіс» Прокопенко зауважував, що в межах останнього обміну у форматі «1000 на 1000» не було жодного бійця з бригади, він назвав це знущанням. Обурив полковника також і той факт, що повернули зрадника, який просив ножа у вертухаїв, щоб знущатися з наших бійців.

Тоді Андрій Юсов відповів, що Росія самостійно обирала, кого віддати на обмін з полонених українців. Українська сторона ж прагне повернути кожного, хто зараз перебуває у полоні в країні-агресорці, а Маріупольський гарнізон є одним із пріоритетних напрямків щодо повернення.

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