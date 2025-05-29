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Скільки бійців з гарнізону «Азовсталі» вдалося повернути з полону: представник розвідки дав відповідь
Андрій Юсов зазначив, що публічні коментарі щодо українських полонених, зокрема азовців, мають бути обережними, щоб захистити їхні права та сприяти швидкому поверненню.
Понад половину гарнізону «Азовсталі» було звільнено з російського полону. Майже третина з них — це бійці «Азову».
Про це повідомив заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов в етері «Радіо Свободи».
Що відомо про повернення захисників «Азовсталі»
Андрій Юсов розповів, що всього близько 2 500 захисників з різних підрозділів були виведені або евакуйовані з «Азовсталі» у 2022 році. З них станом вже 1 279 військових були повернені з російського полону.
«Тобто понад половини гарнізону „Азовсталі“ звільнено з російського полону. Також серед них звільнено 455 бійців „Азову“ за цей період, в межах обмінів Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. І це, якщо ми говоримо про статистику порівняно з іншими підрозділами — добрі цифри, хоча я розумію, що статистика не заміняє для конкретних родин їхніх родичів»,
– заявив він.
Представник ГУР також підкреслив, що в ході останнього обміну Україні вдалося звільнити військовополонених з тих частин і підрозділів, які раніше не потрапляли до списків. Мовиться про представників з 46 українських підрозділів.
«Це колосальний результат, тому що це не просто врятовані життя і статистика, це неймовірно важлива інформація про й умови перебування, кількість, місця утримання, і особисту історію інших», — зауважив посадовець.
Питання щодо заяв командування «Азову» про відсутність їхніх бійців в списках обміну Андрій Юсов відмовився коментувати, назвавши це висловлювання «емоційними».
«Я не буду коментувати окремі прізвища й окремі заяви. Але це загалом для всіх дуже чутлива і дуже болісна тема. І тому будь-який публічний коментар до цього питання має бути стриманий, виважений, і в інтересах полонених, тобто враховуючи перебування їхнє там і захист їхніх прав в полоні і якомога швидшого повернення до України», — пояснив представник Координаційного штабу.
Юсов також зауважив, що вживання назви бригади «Азову» в медійному просторі ускладнює питання їхнього повернення. Адже російські спецслужби, які займаються і тематикою обмінів, використовують теми полонених на свій розсуд, щоб погіршити ситуацію з війною в Україні.
До слова, раніше командувач «Азову» Денис «Редіс» Прокопенко зауважував, що в межах останнього обміну у форматі «1000 на 1000» не було жодного бійця з бригади, він назвав це знущанням. Обурив полковника також і той факт, що повернули зрадника, який просив ножа у вертухаїв, щоб знущатися з наших бійців.
Тоді Андрій Юсов відповів, що Росія самостійно обирала, кого віддати на обмін з полонених українців. Українська сторона ж прагне повернути кожного, хто зараз перебуває у полоні в країні-агресорці, а Маріупольський гарнізон є одним із пріоритетних напрямків щодо повернення.