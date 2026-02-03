Після війни додому можуть повернутися мільйони українців — ООН

Після закінчення війни в Україну можуть повернутися від 3 до 3,5 млн біженців.

Таку оцінку озвучила представниця Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) в Україні Бернадетт Кастель-Холлінгсворт під час брифінгу для іноземних дипломатів.

Кастель-Холлінгсворт представила прогностичну модель УВКБ, яка визначає, хто і куди повернеться, а також які умови знадобляться біженцям.

Зменшення бажання повертатися — результати дослідження

Представниця ООН наголосила, що тривала війна знижує готовність людей повертатися додому. Це стосується як українців за кордоном, так і внутрішньо переміщених осіб (ВПО). За її словами, чим довше люди проживають за кордоном, тим менше шансів на те, що вони повернуться.

Так, у липні 2024 року бажання повернутися виявляли 61% українських біженців, а у грудні 2025 року — лише 49%.

«Серед ВПО ці показники складають 73% і 35% відповідно», — пояснила Кастель-Холлінгсворт.

За її словами, 4,3 млн українців отримали тимчасовий прихисток за кордоном.

«Модель показує, що після завершення війни додому повернеться 3-3,5 млн осіб», — підкреслила чиновниця.

Рішення повернутися: які фактори впливають на вибір українців

Прогнози свідчать, що більше біженців повернеться з країн південної та східної Європи, менше — із північних регіонів.

«Є відмінності між центральною та східною Європою і північними країнами. З півдня та сходу Європи бажання повернутися значно вищe», — уточнила представниця УВКБ.

На рішення про повернення впливають наявність житла, близьких, робота та медичне обслуговування. Люди з дітьми, за даними моделі, повертаються швидше. Не всі зможуть оселитися у своїх колишніх домівках — багато з них були зруйновані або втрачено через окупацію. Значна частина біженців обиратиме великі міста, де вже проживають ВПО, що створює додаткові виклики для житлового забезпечення, працевлаштування та соціальної підтримки.

Модель також передбачає, що у випадку мирного врегулювання з поступками України менше людей захоче повертатися.

Найімовірніше повернуться літні люди, самотні особи та одинокі матері з дітьми.

Важливими факторами залишаються доступність житла, робочих місць, компенсації за втрати, адміністративні послуги та медичне забезпечення.

Нагадаємо, низка країн ЄС готує зміни для українських біженців 2026 року.

Так, у Чехії заявили про намір переглянути правила тимчасового захисту для українців.

У Польщі гостро стоїть питання повернення військовозобов’язаних чоловіків до України.

Уряд Німеччини планує зменшити соціальну підтримку для українців, які прибувають до країни після 1 квітня 2025 року.