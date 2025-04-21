Скільки біженців повернуться до України після війни: демограф дав відповідь

Біженці в Європі / © ТСН.ua

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Кількість українців, які повернуться до України після війни, залежатиме від умов, на яких закінчиться війна, від того, чи будуть люди тут працевлаштовані, чи збереглося їхнє житло. А також від того, як вони встигли обжитися за кордоном та яка буде політика тих країн щодо біженців. Бо коли війна закінчиться, українців там позбавлять статусу осіб, які потребують захисту.

Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» розповів доктор економічних наук, заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун.

«За результатами різних опитувань, зараз 25% кажуть, що вони точно залишаться за кордоном, 25% — що вони точно повернуться. А ще 50% не визначились. Треба розуміти, що в таких дослідженнях є проблема репрезентативності, а також те, що коли людина відповідає на запитання, то це її думка в конкретний момент і вона може змінитися», — зауважив демограф.

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Щодо загальної кількості населення після війни, то, за словами Гладуна, зараз Інститут демографії працює над новим прогнозом, бо треба розуміти, які території повернуться й наскільки сталим буде мир, коли закінчаться бойові дії.

Раніше Олександр Гладун пояснив, яка зараз демографічна ситуація в Україні.