Скільки часу дитина має робити домашнє завдання: педагогиня розповіла

Домашнє завдання

На тлі масових скарг батьків у соцмережах на перевантаження дітей, вчителька початкових класів із 22-річним стажем Тетяна Ухіна нагадала про існуючі державні стандарти. Згідно з рекомендаціями МОЗ України, обсяг домашньої роботи чітко регламентований, а для наймолодших учнів він має бути нульовим.

Про це TikTok повідомила педагогиня Тетяна Ухіна.

Скільки дитина має витрачати на «домашню роботу»

Педагогиня підкреслила, що багато родин навіть не здогадуються про існування лімітів часу, які розраховані для збереження здоров’я та мотивації школярів. Відповідно до норм, часові межі на день виглядають так:

1–2 класи: завдання не рекомендуються взагалі.

3–5 класи: не більше 1 години.

6–9 класи: до 1,5 години.

10–12 класи: до 2 годин.

Пріоритет — відпочинок та розвиток

Тетяна Ухіна наголошує, що в початковій школі ключовим має бути якісне вивчення матеріалу безпосередньо на уроці. На її думку, перенесення навчання на вечірній час позбавляє дитину можливості відновитися.

«Після школи дитина повинна мати можливість відпочити, поспілкуватися з родиною або відвідати гуртки — спортивні чи мистецькі. Саме різносторонній розвиток сприяє формуванню гармонійної особистості», — переконана вчителька.

Також вона додала, що для учнів перших двох класів відсутність домашніх завдань є критичною для успішної адаптації. Додаткове навантаження в цей період часто призводить до втрати інтересу до навчання та фізичного виснаження. Вчителька закликає як колег-освітян, так і батьків дотримуватися встановлених правил, щоб не перетворювати вечори на «безперервне виконання вправ».

