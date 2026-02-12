- Дата публікації
Скільки часу потрібно для підготовки виборів в Україні: відповідь експертки
Перші повоєнні вибори в Україні потребують серйозних реформ.
Підготовка виборів в Україні потребує місяців, а, можливо, й років. Інформацію Financial Times про пыдготовку процесу наразі підтвердити неможливо.
Про це розповіла голова правління Громадської мережі «Опора» Ольга Айвазовська в ефірі День.LIVE.
Вона щиро здивована через констатацію факту про 24 лютого журналістами FT.
Ключові складнощі у підготовці виборів
За словами Айвазовської, у ВР наприкінці грудня створили робочу групу з підготовки до перших повоєнних виборів. До неї увійшли представники всіх фракцій, експерти та юристи. Працюють 7 підгруп, і сьогодні вони презентують напрацювання щодо адміністрування виборів і безпеки.
За її словами, є низка питань:
забезпечити право волевиявлення для військових;
гарантування безпеки під час проведення виборів;
організація голосування для українців за кордоном
Окремою проблемою є проведення виборів на звільнених та замінованих територіях, де можуть бути проблеми з медициною, реагуванням екстрених служб і захистом виборців.
Також йдеться про те, зо після готовності законопроєкту необхідно підготувати інфраструктуру під юридичні норми.
Щобільше, не останнім є аспект відповідності нормам Європейського Союзу.
«Нам треба робити чимало реформ, які також пов’язані з підготовкою якісної юридичної бази під перші повєнні вибори», — завершила вона.
Раніше йшлося про те, що в Україні обговорюють можливість проведення виборів. Інформацію про «рішення» Зеленського «під тисом США» оприлюднило Financial Times. Щобільше, зазначений так званий «дедалайн» оголошення процесу — 24 лютого 2026 року.
Експерти застерігають: Україна перебуває у стані війни, щобільше, відсутні законодавчі передумови для реалізації задуму. З огляду на це, голосування є малореалістичним.
Що відомо про ймовірність проведення виборів, позицію ОПУ, нардепів та громадських активістів, а також про сам процес у разі реалізації — читайте далі у матеріалі ТСН.ua.