Укрaїнa
77
2 хв

Скільки часу потрібно для підготовки виборів в Україні: відповідь експертки

Перші повоєнні вибори в Україні потребують серйозних реформ.

Катерина Сердюк
Вибори в Україні

Вибори в Україні / © УНІАН

Підготовка виборів в Україні потребує місяців, а, можливо, й років. Інформацію Financial Times про пыдготовку процесу наразі підтвердити неможливо.

Про це розповіла голова правління Громадської мережі «Опора» Ольга Айвазовська в ефірі День.LIVE.

Вона щиро здивована через констатацію факту про 24 лютого журналістами FT.

Ключові складнощі у підготовці виборів

За словами Айвазовської, у ВР наприкінці грудня створили робочу групу з підготовки до перших повоєнних виборів. До неї увійшли представники всіх фракцій, експерти та юристи. Працюють 7 підгруп, і сьогодні вони презентують напрацювання щодо адміністрування виборів і безпеки.

За її словами, є низка питань:

  • забезпечити право волевиявлення для військових;

  • гарантування безпеки під час проведення виборів;

  • організація голосування для українців за кордоном

Окремою проблемою є проведення виборів на звільнених та замінованих територіях, де можуть бути проблеми з медициною, реагуванням екстрених служб і захистом виборців.

Також йдеться про те, зо після готовності законопроєкту необхідно підготувати інфраструктуру під юридичні норми.

Щобільше, не останнім є аспект відповідності нормам Європейського Союзу.

«Нам треба робити чимало реформ, які також пов’язані з підготовкою якісної юридичної бази під перші повєнні вибори», — завершила вона.

Раніше йшлося про те, що в Україні обговорюють можливість проведення виборів. Інформацію про «рішення» Зеленського «під тисом США» оприлюднило Financial Times. Щобільше, зазначений так званий «дедалайн» оголошення процесу — 24 лютого 2026 року.

Експерти застерігають: Україна перебуває у стані війни, щобільше, відсутні законодавчі передумови для реалізації задуму. З огляду на це, голосування є малореалістичним.

Що відомо про ймовірність проведення виборів, позицію ОПУ, нардепів та громадських активістів, а також про сам процес у разі реалізації — читайте далі у матеріалі ТСН.ua.

