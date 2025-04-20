Скільки часу потрібно Україні для створення ядерної зброї: точна відповідь фахівця

Ядерна зброя / © Getty Images

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Україні достатньо декількох років, щоб створити радіохімічне виробництво та налагодити виділення з відходів АЕС плутонію, необхідного для виготовлення ядерного боєзаряду.

Таку думку висловив фахівець з ядерного озброєння Павло Подвиг в коментарі «Радіо Свобода».

За його словами, ударними темпами все можна зробити років за чотири за умови політичної стабільності та відсутності війни.

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При цьому, як зазначає Подвиг, простішим для України є варіант зі створення атомної бомби саме на основі плутонію.

У природі його, на відміну від урану, не існує, але він накопичується під час функціонування ядерних реакторів, які працюють на паливі з урану за рахунок його опромінення.

За даними газети The Times, звичайного реакторного плутонію в Україні накопичиломя сім тонн: цього теоретично може вистачити на кілька сотень ядерних бомб.

Проте плутоній міститься у відпрацьованому паливі (кілограм плутонію на тонну відходів), звідки його треба відділити.

«Щоб це зробити, потрібно мати роздільне радіохімічне виробництво для виділення плутонію. Його можна побудувати, тут жодної проблеми немає», — зазначив Павло Подвиг.

Експерт зазначив, що плутоній вигідно відрізняється своєю критичною масою: 10 кілограмів проти 50 у випадку з ураном.

Носії ядерних боєзарядів не стануть проблемою для України: місцева промисловість щороку все активніше розвиває виробництво як крилатих, так і балістичних ракет, тому питання доставки боєзаряду, на думку Подвига, залишається вторинним.

Нагадаємо, раніше очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Іран наблизився до створення власної ядерної зброї, оскільки має всі необхідні для цього компоненти.