Укрaїнa
284
2 хв

Скільки часу потрібно Україні на створення власної балістики: експерт назвав терміни

Україна активно нарощує власний оборонно-промисловий потенціал на тлі війни, зокрема у сфері далекобійних озброєнь. Однак навіть за інтенсивного розвитку галузі результати потребують часу.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Розробка повноцінних балістичних ракет в Україні потребує часу навіть за умови належного фінансування. Йдеться про період щонайменше 4–5 років.

Про це заявив виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко в інтерв’ю Новини.LIVE.

«Це не відбувається миттєво»

За словами експерта, створення сучасної балістики — це складний процес, який неможливо реалізувати швидко навіть за наявності коштів.

«Давайте чесно: ми пам’ятаємо, що держава почала активно підтримувати виробників — давати гранти, щоб прискорити розвиток і диверсифікувати виробництво. Але це було буквально рік-півтора тому, і вимагати результатів уже зараз нереалістично», — пояснив Федірко.

Він наголосив, що у військово-промисловій сфері швидких рішень не існує.

«Це просто так не відбувається. На жаль, є речі, які не можна побудувати лише за гроші — потрібен час», — додав він.

Технології важливіші за фінансування

Федірко також підкреслив, що ключовим викликом є не лише фінансування, а й доступ до технологій.

«Створити таку складну архітектуру з нуля без зовнішньої технологічної підтримки практично неможливо», — зазначив експерт.

Нагадаємо, 27 лютого було оприлюднено відео запуску нової української балістичної ракети FP-7. Експерти зауважили про деякі особливості цієї зброї. Вочевидь, збройова команія Fire Point, яка є виробником цих ракет, пішла шляхом спрощення, щоб пришвидшити їхнє застосування у війні проти РФ.

Раніше співзасновник української збройової компанії Fire Point Денис Штілерман повідомляв про підготовку до завершення кодифікації нової балістичної ракети FP‑7.

