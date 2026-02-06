Скільки часу треба РФ для повної окупації Донецької області: аналітики розповіли

Війна / © Associated Press

Російським військам знадобиться щонайменше 742 дні (близько двох років), щоб повністю захопити Донецьку область, якщо темпи їхнього просування залишатимуться на рівні 2025 року. Таку оцінку озвучили співзасновники OSINT-ресурсу DeepState Руслан Микула та Роман Погорілий під час презентації на Київському Безпековому Форумі у пʼятницю, 6 лютого.

Статистика захоплення територій

Згідно з даними аналітиків, до початку повномасштабного вторгнення Росія контролювала 32,3% території Донеччини. Протягом 2022 року, переважно у перші місяці великої війни, агресор захопив ще 24,4% області. За період від початку 2023 року до теперішнього часу окупаційні сили взяли під контроль ще 21,8% регіону.

За даними експертів, наразі під контролем Збройних сил України залишається 21,5% території Донецької області. Аналітики підкреслюють, що розрахунок у два роки базується на показниках минулого року, які є найбільш репрезентативними для поточної ситуації.

«Якщо взяти темпи 2025 року — бо це найбільш показово — то противнику знадобиться щонайменше 742 дні або близько 2 років для того, аби окупувати Донецьку область повністю. Але треба розуміти, що війна — не лінійна історія. І будь-які події можуть вплинути, а тому ці два роки можуть розтягнутися і на 10», — заявив Руслан Микула.

Загальна ситуація в Україні

Станом на лютий 2026 року Російська Федерація окупувала загалом 19,3% території України. Водночас 6,8% території країни, які раніше були під контролем ворога, вдалося звільнити, і вони зараз перебувають під контролем українського уряду.

Понад 11 років Кремль намагається захопити Донбас, що залишається головним пріоритетом Путіна.

Нагадаємо, Росія поспішає завершити повну окупацію Донбасу до літа, щоб показати це як перемогу у війні. Український військовий Кирило Сазонов пояснив, як президент РФ Володимир Путін планує «зберегти обличчя» та вийти з війни.

Раніше повідомлялося, що Росія вимагає включити до потенційного мирного договору міжнародне визнання Донбасу російською територією.

Проте президент Володимир Зеленський спростував можливість закінчення війни в обмін на визнання окупованих територій російськими.