Скільки часу витримує інвертор на батареї під час відключення світла: поради фахівця

Інвертор / © Pixabay

Українці під час блекаутів покладаються на інвертори та акумулятори, але час роботи та ефективність пристроїв залежить від ємності батарей, навантаження та умов експлуатації.

Про це розповів інженер та засновник компанії «CUSTOS» Дмитро Король УНІАН.

За його словами, більшість інверторів розраховані не на конкретний час роботи, а на потужність, яку вони можуть видавати в конкретний момент, пояснює експерт. Саме через це користувачі часто плутаються при виборі пристрою.

Потужність та ємність акумулятора

У побуті люди зазвичай використовують 12-вольтові інвертори, підключені до автомобільних акумуляторів. Максимальний струм стандартного автомобільного акумулятора становить близько 100 ампер, що дає потужність приблизно 1 кВт. Дмитро Король зазначає:

«Люди купують інвертори на 2–7 кВт, але кабелі та батареї просто не можуть видавати таку потужність. Це маркетинг».

Професійні акумулятори можуть видавати більше 1 кВт, але вони громіздкі, їх складно розмістити у квартирі. Важливу роль відіграють також кабелі — дешеві китайські інвертори часто не забезпечують заявлену потужність.

Реальний час роботи

Тривалість роботи системи залежить від ємності акумулятора та навантаження. Наприклад, батарея на 12 В і 100 А·год дає близько 1,2 кВт·год енергії. Підключене навантаження 500 Вт забезпечить роботу понад дві години.

«Інвертор на 12 В забезпечує приблизно 700 Вт, що достатньо для котла, декількох лампочок та зарядки гаджетів. За такого навантаження система працює 3–4 години. Якщо економити електроенергію — до 8 годин», — пояснює Король.

Підключення потужних приладів, як пральна машина або холодильник, швидко виводить інвертор із ладу або скорочує його ресурс.

Чому акумулятори швидко розряджаються

Автомобільні акумулятори не призначені для постійної роботи; середній ресурс — близько пів року активного використання (800 циклів зарядки). Літієві батареї довговічніші, але дорожчі.

Втрати енергії при перетворенні струму становлять близько 20%. Тому фактичний час роботи інвертора менший за розрахунковий.

Вплив температури

Для нормальної роботи акумулятори краще використовувати при температурі близько 0 °C. Якщо батарея довго стояла на морозі, її потрібно попередньо прогріти.

Поради для продовження життя батареї

Використовувати «свіжі» батареї та повністю їх розряджати і заряджати хоча б раз на півроку.

Зберігати акумулятори трохи недозарядженими.

Не тримати у житлових приміщеннях через виділення шкідливих речовин; оптимально — балкон, кладова або коридор.

«Система може працювати довго, якщо дотримуватися правил експлуатації, не перевантажувати її і стежити за зарядом батарей», — підсумовує інженер.

