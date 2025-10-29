Скільки чоловіків 18–22 років виїхали за кордон: цифри вражають

Перетин кордону

Нові дані свідчать, що після послаблення президентом України Володимиром Зеленським правил виїзду для молоді, країну за останні два місяці покинули близько 100 000 українських чоловіків.

Про це пише The Telegraph.

Згідно з інформацією, наданою Прикордонною службою Польщі, з кінця серпня кордон Польщі — основного шляху виїзду — перетнуло 99 000 українців віком від 18 до 22 років. Для порівняння, це більше, ніж налічує вся британська армія, особовий склад якої становить близько 70 тисяч осіб.

Зміна політики: мета та наслідки

З моменту повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року, військовий стан забороняв виїзд чоловікам віком 18–60 років. Через три роки боротьби президент Володимир Зеленський запровадив нове правило, що дозволяє українським чоловікам виїжджати за кордон до досягнення 23 років. Цей крок став частиною ширшої зміни політики, яка також знизила вік мобілізації з 27 до 25 років на тлі зростаючої нестачі робочої сили на передовій.

Початкова мета Києва полягала в тому, щоб, надаючи молоді більше свободи виїзду, стимулювати їхнє повернення та добровільний вступ до лав ЗСУ пізніше. Також очікувалося, що це запобіжить вивезенню сім’ями підлітків за кордон до їхнього повноліття, аби уникнути призову в майбутньому.

Зростання міграції та занепокоєння Європи

Незважаючи на сподівання Києва, зміна політики спровокувала масовий відтік молодих українців до Європи. Це відбулося у момент, коли напруга через міграційні процеси у ЄС і без того висока.

За даними польських прикордонників, до зміни правил наприкінці серпня до Польщі в’їхало близько 45 300 чоловіків віком 18-22 років. За наступні два місяці цей показник зріс більш ніж удвічі до 98 500 (близько 1600 осіб на день). У Німеччині кількість українських чоловіків цієї вікової групи, які прибувають щотижня, зросла з 19 до понад 1000 до середини вересня, а до жовтня досягла 1400–1800 на тиждень.

Європейські політики, включно з американськими генералами, давно висловлюють занепокоєння тим, що Київ недостатньо робить для подолання нестачі живої сили. Особливо зважаючи на високі щоденні втрати Росії.

Реакція Німеччини та США

Зростання кількості українських чоловіків посилює тиск на уряд Німеччини. Зокрема на канцлера Фрідріха Мерца, з метою посилення міграційних правил та, можливо, скорочення підтримки для біженців. Юрген Хардт із правої партії ХДС заявив, що Німеччина «не зацікавлена в тому, щоб молоді українські чоловіки проводили час у Німеччині замість того, щоб захищати свою країну». Тим часом, США заявили про скорочення військової присутності на кордонах НАТО з Україною, намагаючись розвіяти побоювання щодо виведення військ.

Армія США в Європі та Африці наголосила: «Це не виведення американських військ з Європи і не сигнал зменшення відданості НАТО».

Нагадаємо, майже половина (45%) чоловіків 18–22 років не має наміру залишати Україну на тлі дозволу на виїзд за кордон для молоді цієї вікової групи. Хоча значна частина молоді залишається, ринок праці в Україні вже реагує на потенційний відтік чоловіків 18–22 років.

Також повідомлялося, що повісток незабаром може побільшати через те, що Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП, або разом ТЦК) отримає доступ до баз податкової служби.