Скільки чоловіків 18-22 років виїхало з України: у ДПСУ здивували відповіддю

Виїзд за кордон

Реклама

Після зняття обмежень на перетин кордону для чоловіків 18-22 років у Мережі почали з’являтися дані про перших охочих скористатися можливістю. Втім точної цифри наразі немає.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Що сказали у ДПСУ

Нардеп отримав відповідь на своє звернення від Держприкордонслужби. Так, окремих статистичних обліків щодо кількості фактів перетинання кордону громадянами України чоловічої статі у віці 18-22 років не передбаченою

Реклама

«Хотів дізнатися у Держприкордонслужби, скільки ж чоловіків 18-22 років скористалося правом виїхати за кордон з моменту зняття обмежень. Виявляється ми навіть таку статистику не ведемо», — зазначив нардеп.

Нагадаємо, демограф припустив, що виїзд молодих чоловіків за кордон негативно вплине на демографічну ситуацію в Україні.

Як вважає заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України Олександр Гладун вважає, що малоймовірно, що такі люди згодом повернуться до України. Цих людей, на його думку, вартувало б залучати до обслуговування військових ЗСУ. Будуть і втрати для українського ринку праці.

«Напередодні повномасштабного вторгнення середній вік матері при народженні дитини був 28 років, а батька біля 30 років. Тобто на демографічну ситуацію більше впливають вікові групи 25+. З плином часу ці молоді люди могли створити сім’ю і у них би народилися діти, а вони поїхали за кордон. Таким чином, це демографічні втрати, не тільки тому, що вони виїхали, а ще й втрати у відтворенні майбутніх поколінь», — сказав Олександр Гладун.