Укрaїнa
Скільки чоловіків мобілізовує Україна щомісяця: нардеп назвав цифру

Веніславський розкрив цифру, скільки людей щомісяця доєднуються до Сил оборони.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Щомісяця 30 тисяч українців стають до лав ЗСУ

Щомісяця 30 тисяч українців стають до лав ЗСУ / © ТСН

Щомісяця на військову службу за мобілізацією і через систему рекрутингу прибувають близько 30 тисяч громадян України.

Про це повідомив нардеп, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, передає «24 канал».

За його словами, наразі у Верховній Раді якихось законодавчих пропозицій чи запитів від Генштабу, головнокомандувача ЗСУ чи Міністерства оборони з приводу удосконалення мобілізації, немає.

«Тобто ми всі ті питання, які обговорювалися, про які дискутували, ми законодавчі підґрунтя забезпечили», — заявив Веніславський.

Нардеп запевнив, що різких змін у кількості мобілізованих немає — усе йде за планом, як передбачено відповідними законодавствами.

Раніше ми писали, чи можуть батьки трьох дітей втратити відстрочку від мобілізації і коли.

