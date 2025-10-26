Скільки чоловіків мобілізовує Україна щомісяця: нардеп назвав цифру

Щомісяця 30 тисяч українців стають до лав ЗСУ / © ТСН

Щомісяця на військову службу за мобілізацією і через систему рекрутингу прибувають близько 30 тисяч громадян України.

Про це повідомив нардеп, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, передає «24 канал».

За його словами, наразі у Верховній Раді якихось законодавчих пропозицій чи запитів від Генштабу, головнокомандувача ЗСУ чи Міністерства оборони з приводу удосконалення мобілізації, немає.

«Тобто ми всі ті питання, які обговорювалися, про які дискутували, ми законодавчі підґрунтя забезпечили», — заявив Веніславський.

Нардеп запевнив, що різких змін у кількості мобілізованих немає — усе йде за планом, як передбачено відповідними законодавствами.

