Скільки чоловіків призовного віку в Україні перебувають у розшуку ТЦК - цифра вражає

В Україні близько півтора мільйона чоловіків призовного віку перебувають у розшуку через те, що не оновили свої дані у територіальних центрах комплектування.

Про це заявила народна депутатка, голова Тимчасової слідчої комісії з питань захисту прав інвесторів Галина Янченко в коментарі Ранок.LIVE.

Вона зазначила, що цифра виявилася несподівано великою. «Ви здивуєтеся, це просто, знову ж таки, це космос. Півтора мільйона чоловіків призовного віку не оновили дані. Тобто це означає, що? Відповідно, в розшуку».

За словами депутатки, якщо таких чоловіків зупиняють представники ТЦК, то вони фактично одразу потрапляють у систему військового обліку. «Це означає, що якщо їх десь зупинить ТЦК, то все — привіт Десна, навчальні центри».

Водночас Янченко звернула увагу, що навіть ті, хто хотів би працювати на оборонних підприємствах, не мали змоги це зробити, адже для офіційного працевлаштування потрібно було оновити дані та пройти ВЛК.

«І от на ВЛК їх чекала якраз наша прекрасна ТЦК. Тобто фактично був такий замкнений коло. У оборонних підприємств критично не вистачає людей, з одного боку. А з іншого — півтора мільйона чоловіків, які в більшості ніде не працюють, просто сидять вдома, ховаються», — пояснила вона.

За її словами, щоб розірвати це «замкнене коло», Верховна Рада минулого тижня ухвалила законопроєкт, співавторами якого є Галина Янченко, Давид Арахамія та Олександр Завітнєвич. Документ покликаний створити «місток» між оборонними підприємствами, які шукають кадри, і тими чоловіками, що не оновили облікові дані.

«Цей законопроєкт дає можливість оборонним підприємствам, якщо вони зацікавлені в якомусь працівнику, навіть якщо у нього є проблеми з оновленими даними, забронювати його, заморозити тимчасово на 45 днів. За цей час він має пройти ВЛК, резерви, все-все-все, і потім уже може бути офіційно заброньований на підприємстві», — розповіла Янченко.

Таким чином, зазначила депутатка, українська оборонка отримує потенційний людський ресурс у півтора мільйона осіб, а ці люди — другий шанс.

«Ми даємо цим півтора мільйону людей можливість повернутися до активного економічного життя, знайти роботу, робити внесок в українську обороноздатність, працювати, заробляти хороші гроші й сплачувати податки», — наголосила вона.

За словами Янченко, зарплати в оборонній галузі нині конкурентні. «Це дуже залежить від посади, але з того, що я знаю, базова посада — це збирач, просто механічно закручувати ФПВ-шки — це 20–30 тисяч гривень. Це просто старт, середня зарплата по країні. А якщо ми говоримо про вузьких спеціалістів, інженерів, тих, хто працює в R&D, то це може бути кілька тисяч доларів», — сказала вона.

Депутатка підсумувала, що ухвалений закон дозволить і підсилити оборонний сектор кадрами, і повернути до економічного життя значну частину населення, яка досі перебувала поза легальним ринком праці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що означає статус «у розшуку» в «Резерв+», як його зняти чи перевірити.