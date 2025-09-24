Кухарчук: відкриття кордонів для чоловіків 25–60 років може призвести до катастрофи. / © ТСН

Якщо відкрити кордони для чоловіків 25–60 років, тоді з України можуть виїхати сотні тисяч чоловіків за місяць.

Про це заявив заступник командира 3-го армійського корпусу Дмитро Кухарчук з позивним «Сліп» на своєму youtube-каналі.

За його даними, лише за перший тиждень після ухвалення закону про дозвіл виїзд за кордон чоловіків 18–22 років, країну залишили близько 10 тисяч чоловіків цієї вікової категорії.

«Якщо ми відкриваємо кордони для категорії 25–60 років, і множимо лінійно — можливо цифри не будуть в повній мірі відповідати дійсності, але за перший тиждень виїхало б приблизно 87,5 тисячі чоловіків. А за місяць ця цифра може сягнути 350 тисяч чоловіків», — підрахував «Сліп».

Військовий попередив, що якщо за місяць виїжджає 350 тисяч чоловік — Європа «почне підвивати», розуміючи, що не зможе швидко освоїти таку кількість мігрантів за такий швидкий період часу. І паралельно з тим ЄС почне «підкручувати краник з допомогою», бо потрібно готуватися самим, вважає Кухарчук.

Раніше Дмитро Кухарчук заявив, що чиновники, поліцейські та працівники ТЦК можуть стати вирішальною силою для ЗСУ.

Нагадаємо, що 26 серпня уряд дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон.

Тим часом, прикордонна служба Польщі зафіксувала збільшення кількості прибуття молодих українців віком 18-22 років.