Скільки чоловіків виїхали з України під час війни: в ЗМІ назвали цифри

Кордон України / © Facebook/Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Від початку повномасштабного вторгнення Росії з України виїхали близько 540 тисяч чоловіків призовного віку.

Про це пише NGL.media.

За інформацією видання, переважна більшість чоловіків, які залишилися за кордоном, мали законні підстави для виїзду. Йдеться про орієнтовно 470 тисяч осіб, які перетнули кордон легально.

Однак статистика містить і тіньову частку: щонайменше 70 тисяч чоловіків покинули межі України нелегально, скориставшись схемами або перетнувши кордон поза пунктами пропуску.

За осінній період 2025 року, після того, як уряд дозволив вільний виїзд юнакам, Україну залишили близько 78 тисяч хлопців віком 18-22 роки.

Раніше у британських ЗМІ лунала цифра про 100 тисяч виїздів молодих людей, проте польські прикордонники назвали її завищеною через відсутність урахування багаторазових поїздок одних і тих самих осіб.

Як проводились підрахунки

Отримати точну картину виключно за даними української сторони неможливо, оскільки Держприкордонслужба не публікує деталізованої статистики. Тому журналісти надіслали запити до прикордонних відомств Польщі, Румунії, Словаччини та Молдови.

Аналіз базувався на порівнянні кількості в’їздів та виїздів українських чоловіків віком 18-60 років за період від 24 лютого 2022 року до листопада 2025 року.

Найпопулярнішим напрямком для українських чоловіків залишається Польща. На цю країну припадає половина всього пасажиропотоку. Хоча різниця між виїздами та поверненнями тут становить лише 2,6%, у масштабах мільйонного трафіку це величезна цифра — майже 188 тисяч чоловіків, які залишилися в Польщі.

Ситуація на інших кордонах має інакший вигляд:

Румунія та Молдова: тут зафіксовано найвищий відсоток неповернень. Сукупно через ці країни Україна втратила понад 342 тисячі чоловіків.

Словаччина: сюди в’їжджає більше чоловіків, ніж виїжджає. Експерти припускають, що українці використовують цю країну для повернення додому після виїзду іншими маршрутами.

Угорщина: відмовилася надати прозорі дані, тому реальні масштаби виїзду через цей напрямок можуть бути значно вищими за офіційні.

Нагадаємо, журналісти з’ясували, чому українські чоловіки дедалі частіше обирають кордон з Білоруссю для втечі та які ризики це несе.