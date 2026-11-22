Скільки дітей Росія викрала з України / © Фото Григорій Жигалов

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Офіційно Києву відомо про більш ніж 20 тисяч депортованих українських дітей до РФ. Хоча ворог озвучував цифру 744 тисячі нібито «евакуйованих» з України дітей.

Про це заявила радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук для «Новини.LIVE».

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Кількість депортованих дітей до РФ може сягати сотень тисяч

Назвати точну кількість постраждалих неможливо через окупацію частини українських земель та недопуск туди міжнародних спостерігачів.

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«Це означає, що ніхто, окрім Росії, не знає, скільки ж дітей вони викрали. Самі росіяни комунікують про найбільшу цифру — 744 тисячі дітей, яких вони нібито евакуювали», — каже Герасимчук.

Омбудсменка зауважила, що в захоплених регіонах нині проживає близько 1,5 мільйона неповнолітніх громадян України. Ці діти зазнають ідеологічного тиску, залучення до військового вишколу й вербування, а також щоденно перебувають під ризиком примусового вивезення.

«Силами президентського плану Brink’s Back UA нам вдалося повернути 2826 дітей станом на сьогодні. І кожного дня ми працюємо разом з нашими партнерами, з громадськими організаціями, з державними агенціями, щоб зробити максимум, аби повернути кожну українську дитину додому», — додала посадовиця.

Депортовані діти: останні новини

Нагадаємо, за офіційними даними, Росія депортувала з тимчасово окупованих територій понад 20 651 юних українця, а повернути додому вдалося лише 2833 дітей. Виїзд кожної дитини є складною спецоперацією в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA, адже окупанти всіляко перешкоджають процесу та приховують сліди злочинів: змінюють дітям імена, передають їх у російські сім’ї та реєструють у базах як громадян РФ.

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Про пережите розповіли врятовані підлітки Сергій, Віталій та Анастасія, яких росіяни намагалися фізично й ментально перетворити на росіян. Дітям постійно нав’язували, що України не існує і вони «вже російські діти», а в Донецьку навіть змушували дивитися відео знущань з українських захисників Донецького аеропорту, намагаючись подати це як норму.

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