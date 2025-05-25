Скільки дітей зникло в Україні: омбудсмен назвав шокуючу статистику

Діти / © pixabay.com

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З початку повномасштабної війни в Україні зникли безвісти понад дві тисячі дітей.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у Міжнародний день зниклих безвісти дітей, який щорічно відзначається 25 травня.

«За даними Національної поліції, наразі в Україні вважаються зниклими безвісти 2243 дитини. За кожною цифрою — людська доля, біль і тривога. Це діти, які потребують порятунку», — наголосив Лубінець.

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За його словами, проблема зникнення неповнолітніх набуває особливої гостроти в умовах війни: діти зникають як на тимчасово окупованих територіях, так і на підконтрольній частині України, або ж за кордоном.

Уповноважений наголосив, що кожна зникла дитина — це виклик для суспільства і держави. Тому важливо бути уважними до кожної дитини поруч, створювати безпечне середовище, в якому дитина не боїться звернутися по допомогу.

Куди звертати у разі зникнення дитини

Якщо зникла ваша дитина — негайно звертайтесь до поліції. У випадку порушення прав дитини — до Офісу Омбудсмана за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ або на гарячу лінію 0 800 501 720.

Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки на Житомирщину загинули троє дітей.

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