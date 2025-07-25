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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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96
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Скільки дронів-перехоплювачів на добу потрібно для захисту: Зеленський назвав цифру

Український президент відвідав підприємство, яке займається виготовленням дронів, які будуть протидіяти «Шахедам».

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
атака Шахедів

Атака ворожих "Шахедів" / © tsn.ua

Президент України Володимир Зеленський поставив завдання виробникам дронів-перехоплювачів, яке повинне забезпечити захист українських міст від повітряних атак держави-агресорки.

Про це він повідомив у п’ятницю, 27 липня, після відвідин підприємства, яке займається виготовленням таких апаратів.

За словами президента, Україна повинна мати можливість у визначений час застосувати щонайменше 1000 перехоплювачів на добу.

«Урядовці забезпечують контрактування, також постійно працюємо з партнерами, щоб дефіциту фінансування не було», — наголосив він.

Зеленський зазначив, що українські виробники зберігають «технологічне лідерство в захисті життя», додавши, що український виробничий потенціал є частиною «спільної сили європейців».

Раніше повідомлялося, що українські фахівці вже розробляють приблизно 6–8 проектів дронів-перехоплювачів, які зможуть діяти автономно, включаючи використання машинного зору та автоматичного управління.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що під час атаки 4 липня десятки ворожих дронів були знищені українськими дронами-перехоплювачами.

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