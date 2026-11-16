РФ може запустити ще більше реактивних дронів / © ТСН

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Масованість російських атак зросла в рази. В листопаді Україну можуть атакувати в 12 разів більше реактивних дронів, ніж у серпні.

Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» у Брюсселі заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

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«У серпні було 530, якщо я не помиляюся, реактивних „Шахедів“ із Росії. У листопаді буде шість з половиною тисяч. А ще додайте туди керовані авіабомби, регулярні атаки ракетами й балістичними. А ще додайте FPV-дрони десятками тисяч — на оптоволокні», — підкреслив він.

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За словами прем’єра, уряд робить усе для того, щоб захистити все, що можна. А те, що не можна захистити, максимально швидко відновлювати. Зокрема, це лінії електропередач, тому що це тисячі кілометрів, великі розподільчі пристрої, які вимірюються багатьма десятками гектарів.

«Усе для цього й робиться. Плюс альтернативне резервне живлення для критичної інфраструктури. Ось у Дніпрі вже двічі ставався блекаут через руйнування тих чи інших підстанцій і позбавлення Дніпра постійного постачання електроенергії. Відповідно критична інфраструктура була заживлена. Вода була, окрім дуже поодиноких випадків, де відбувся збій, тому що перепад напруги все ж впливає на всю систему та електроніку і загалом — на швидке відновлення», — зазначив Корецький.

Росія готує нові атаки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка має інформацію про підготовку Росією нових масованих ударів по Україні. На тлі цієї загрози російські війська продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру, зосереджуючи удари на окремих регіонах протягом кількох діб.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про підготовку росіянами чергового удару по українській енергетиці. Він повідомив, що ПС кілька днів поспіль отримують дані про підготовку чергової російської атаки на енергосистему України.

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За його словами, Україна очікує від міжнародних партнерів посилення протиповітряної оборони. Ігнат уточнив, що мовиться про постачання боєприпасів для зенітних гармат і літаків, а також ракет малого та середнього радіуса дії.

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