Скільки дронів Україна може виробляти на рік: заступник міністра оборони шокував цифрою

Українські дрони / © ТСН.ua

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Україна може виробляти 10 мільйонів дронів на рік.

Про це заявив заступник міністра оборони України Олександр Козенко на безпековому форумі «Діалог Шангрі-Ла» у Сінгапурі, інформує Міністерство оборони України.

Олександр Козенко взяв участь у дискусійній панелі «Інноваційні рішення у сфері оборони для майбутніх викликів» разом з командувачем армії США у Індо-Тихоокеанському регіоні адміралом Самуелем Папаро, німецьким начальником оборони генерал-лейтенантом Карстеном Бройером, начальником Генерального штабу Збройних сил Індії генералом Анілом Чауханом та начальником Об’єднаного штабу Збройних сил Бразилії адміралом Ренато Родрігесом.

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Під час свого виступу заступник міністра оборони України ознайомив учасників безпекового форуму із спроможностями України в ОПК та, зокрема, у виробництві дронів. Він підкреслив, що українські дрони значно дешевші за інші аналоги, а головне — протестовані в бою.

«Україна вивела галузь безпілотників на новий рівень і розвиває інноваційні рішення як у повітрі, так і на землі та у воді. Зараз український ОПК має спроможності для виробництва 10 мільйонів різних дронів на рік», — зауважив Олександр Козенко.

Заступник міністра оборони також підкреслив, що враховуючи досвід, який набувають українські оператори БПЛА щодня, Україна пише доктринальні зміни використання цих засобів ураження. За його словами, безпілотники наносять 80% від всіх уражень на полі бою.

Як підсумок свого виступу заступник міністра оборони України Олександр Козенко запросив міжнародні оборонні компанії до співпраці з українським ОПК, а саме до фінансування виробництва, створення спільних підприємств та обмін досвідом.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може покрити до 40% своїх потреб у зброї за рахунок власного виробництва.