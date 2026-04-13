Скільки дронів випустила РФ по Україні після закінчення перемир’я

У низці областей України лунали вибухи.

Анастасія Павленко
РФ вгатила по Україні

РФ вгатила по Україні / © Associated Press

Від моменту закінчення великоднього перемир’я росіяни атакували Україну 98 ударними БпЛА типу «Shahed», «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 87 ворожих БпЛА на півночі та сході країни.

«Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації. Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА», — зазначили у відомстві.

Нічні вибухи в Україні — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 13 квітня 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками. Зокрема, у Чернігівському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергетичну інфраструктуру, без електропостачання залишилися понад 12 тисяч споживачів.

У Запорізькій області пролунали вибухи. Росіяни атакували промислову інфраструктуру міста.

Через нічну атаку на об’єкті у Кропивницькому районі виникла пожежа.

Зазначимо, що Україна і Росія погодилися на великоднє перемир’я. Однак 12 квітня росіяни тероризували українців.

