Скільки дронів випустила РФ по Україні після закінчення перемир’я

РФ вгатила по Україні

Від моменту закінчення великоднього перемир’я росіяни атакували Україну 98 ударними БпЛА типу «Shahed», «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 87 ворожих БпЛА на півночі та сході країни.

«Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації. Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА», — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, у ніч проти 13 квітня 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками. Зокрема, у Чернігівському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергетичну інфраструктуру, без електропостачання залишилися понад 12 тисяч споживачів.

У Запорізькій області пролунали вибухи. Росіяни атакували промислову інфраструктуру міста.

Через нічну атаку на об’єкті у Кропивницькому районі виникла пожежа.

Зазначимо, що Україна і Росія погодилися на великоднє перемир’я. Однак 12 квітня росіяни тероризували українців.