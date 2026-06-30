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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
559
Час на прочитання
2 хв

Скільки годин на добу не буде світла: експерт шокував прогнозом

Через російські удари енергосистема перебуває у складній ситуації, а спека додає навантаження.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Відключення світла

Відключення світла / © pixabay.com

Є декілька сценаріїв: один із них — у найспекотніші дні в Україні графіки відключення світла можуть тривати від 2 до 4 годин.

Про це в етері Київ24 сказав директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Він пояснив, що через російські удари енергосистема перебуває у складній ситуації, а спека додає навантаження, що може призводити до аварійних відключень.

«Безумовно, що енергосистема знаходиться, ми це прекрасно знаємо, в стані війни, в дуже складній технічній ситуації — багато пошкоджень, і трансформаторне обладнання, і обладнання високовольтних ліній електропередачі. Вона перевантажується в такій ситуації, тому можуть виникати навіть аварійні відключення, що ми вже бачили в Києві минулого тижня», — зазначив експерт.

Він наголосив: щоб уникнути тривалості відключень світла, важливо повністю залучити всі можливості імпорту.

«Про це я вже багато разів говорив, тобто якщо буде спекотна погода, то дійсно у нас в окремі дні найбільш спекотні можуть бути графіки погодинних відключень від 2 до 4 годин. Тобто від половини черги до однієї черги, але не кожного дня, лише в окремі пікові дні споживання через спеку», — додав Омельченко.

Відключення світла 30 червня — що відомо

У вівторок, 30 червня, за рішенням «Укренерго», в усіх регіонах запроваджують графіки відключення світла. Графіки відключення світла діятимуть протягом 5 годин — від 17:00 до 22:00.

Причина запровадження обмежень — значне зростання енергоспоживання через спекотну погоду. Обмеження застосовуватимуться ввечері для усіх категорій споживачів. Детальніше із графіками можна ознайомитись ТУТ.

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Дата публікації
Кількість переглядів
559
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