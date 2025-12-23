Скільки годин не буде світла: експерт дав похмурий прогноз на тиждень

Відключення світла в Україні / © ТСН

Після чергової масованої атаки Росії більшість областей України перейдуть на 3–4 черги відключень світла. Електроенергії може не бути по 16 годин щодня.

Таку оцінку дав енергетичний експерт Геннадій Рябцев, повідомляє УНІАН.

Рябцев вважає, що найближчим часом в Україні діятимуть 3–4 черги відключень світла із поступовим послабленням у міру відновлення пошкоджених енергооб’єктів.

Він наголосив, що прогнозоване зниження температури повітря найближчими днями не матиме істотного впливу на графіки обмежень електропостачання.

«Можливо по пів години додадуть в чергах відключень», — сказав Рябцев.

За словами фахівця, різке зростання споживання електроенергії зазвичай відбувається лише у разі похолодання до -10…-15 градусів.

Також він звернув увагу, що під час останніх атак російські війська знову били по ключових об’єктах енергетичної інфраструктури — підстанціях, які забезпечують зняття потужності з атомних електростанцій, а ще по теплових електростанціях.

«Ті ж самі цілі знову: підстанції, які відповідають за зняття потужності з АЕС, теплові електрострації. Якщо подивитися повідомлення моніторингових каналів, куди що летить, то можна побачити назви дуже знайомих населених пунктів: Добротвір, Бурштин. Якщо туди летить, то це, напевно, по відповідних ТЕС. Якщо сказано, що Рівненська та Хмельницька область майже знеструмлені — це означає, що пошкоджено підстанції, які відповідають за зняття потужності з відповідних АЕС», — зауважив Рябцев.

Експерт нагадав, що після атак РФ за розпорядженням «Укренерго» довелося зменшити потужність енергоблоків атомних електростанцій.

«Тому збільшиться тривалість вимкнень, зокрема і на Західній Україні», — підкреслив він.

Водночас Рябцев зазначив, що в більшості регіонів через удари ворога запроваджували аварійні відключення, проте наголосив, що «ніякого блекауту ніде немає».

Пояснюючи ситуацію, він додав: «Ті знеструмлення, які були, вони превентивні, тобто диспетчер надав команду на час атаки вимкнути потужність. Це було зроблено. І це дозволило зменшити завдану шкоду».

За словами експерта, після завершення відновлювальних робіт графіки відключень світла повернуться до планового режиму.

Окремо він звернув увагу на ситуацію в західних регіонах, де також тимчасово застосовуватимуть обмеження електропостачання.

«До цього черг не було, а зараз, можливо, на тиждень повернуться черги відключень на Західній Україні», — підсумував Рябцев.

Нагадаємо, у ніч проти 23 грудня Росія здійснила масовану атаку на енергосистему України, застосувавши понад 600 дронів та десятки ракет. За даними прем’єрки Юлії Свириденко, основний удар припав на західні області, були запроваджені графіки аварійних відключень світла по всій країні. Усі профільні служби координують роботу для ліквідації наслідків та якнайшвидшої стабілізації енергосистеми.