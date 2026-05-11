Скільки готові платити мігрантам з Азії та Африки в Україні: економіст здивував сумою
В Україні дефіцит кадрів планують закривати мігрантами з Африки та Азії. Економіст пояснив, яка зарплата вважається «височенною» для цих іноземців.
В Україні дефіцит кадрів можуть заповнити працівники з країн Азії та Африки, які згодні на оплату праці, що суттєво нижча за доходи українців. Зокрема, йдеться про працівників з Індії, Бангладешу, Ефіопії і ряду інших британських країн.
Про це розповів доктор економічних наук Андрій Длігач для КИЇВ24.
Які зарплати можуть виплачувати мігрантам
За даними економіста, іноземні працівники готові отримувати на 40% менше, ніж в середньому платять громадянам України. На сьогодні прийнятним рівнем для таких мігрантів є сума близько 15 тисяч гривень.
«Зарплата, за які вони працюють, відповідно 20-30% нижче за середню зарплату українця. Насправді, ще менше на рівні 40% мінус від української зарплати. Відповідно, зарплата на рівні 15 тисяч грн нормально для заохочення таких працівників», — зазначив Андрій Длігач.
Економіст визнає, що прожити на такі гроші у великих містах України самостійно майже неможливо. Тому для трудової міграції використовують «спеціальні інструменти», а саме забезпечення базових потреб роботодавцем.
«Це трудова міграція. Це особливий підхід, за яким вони отримують харчування. Вони живуть в гуртожитках», — пояснив Длігач.
Вигода для обох сторін
На думку експерта, така ситуація є вигідною і для підприємців, і для самих мігрантів. У своїх рідних країнах вони отримують значно менше, тому пропозиція українського ринку виглядає для них привабливою.
«З іншого боку, зарплата в 400 $ для них це височена зарплата, порівняно з тим, що вони отримують в своїй країні. І це те, що називається win-win (виграш-виграш). Це виграш для всіх», — додав економіст.
Завдяки такому підходу українські підприємства отримують можливість працювати навіть за умов гострого браку місцевих спеціалістів.
Нагадаємо, мери деяких міст в Україні заявили, що через брак кадрів до роботи залучають іноземців. Зокрема, мігранти вже працюють на будівництві в Івано-Франківську.
Також до України почали масово завозити трудових мігрантів. У мережі публікують відео людей, яких начебто привезли з-за кордону на Київщину. Зокрема, близько тринадцяти чоловіків із валізами помітили в одному з сіл області. На думку користувачів соціальних мереж, це трудові мігранти. Також очікується, що іноземцям будуть платити за роботу від 800 доларів.
До слова, близько 70% українців, що виїхали через війну, не повернуться, а економіка вже потерпає від дефіциту робочих рук у всіх секторах. Україна гостро потребує трудових мігрантів.
Тому український уряд через кадрову кризу запускає національну програму дорослого стажування для людей 50+ «Досвід має значення».