Скільки громадян потенційно можуть повернутися до України і коли: думка експерта

Біженці / © facebook.com/dmsu.gov.ua

Реклама

Наразі економічних підстав для масового повернення людей немає. Доходи в Україні не наближаються до доходів в країнах перебування українців.

Про це сказав макроекономіст, банкір, доктор економічних наук, експерт у сфері міграційної політики Андрій Гайдуцький в інтерв’ю «РБК-Україна».

Який відсоток наших громадян потенційно можуть повернутися до України і коли?

За словами фахівця, для цього потрібно подивитись на портрет українських біженців за кордоном. Опитування Info Sapiens на замовлення Центру економічних стратегій засвідчує, що станом на початок 2025 року портрет має такий вигляд: працевлаштовані і підприємці — 56%, студенти — 16%, безробітні (зокрема, ті, хто не бажає працювати) — 18%, непрацездатні і пенсіонери — 10%.

Реклама

«Вважаю, за умов настання миру повернуться близько 30%, переважно це будуть пенсіонери, безробітні й невелика частина з кожної іншої групи», — зазначає експерт.

Гайдуцький констатував, що економічних підстав для масового повернення людей немає. Доходи в Україні не наближаються до доходів в країнах перебування українців.

«Вважається, що мігрант готовий повернутись, якщо рівень оплати праці на батьківщині хоча б в два рази менший, ніж в країні його працевлаштування, адже йому не потрібно платити за оренду житла на батьківщині. Але зараз в Україні зарплати в чотири рази нижчі, ніж в Польщі (а не в два рази), і в 7-8 разів — порівняно з Німеччиною», — каже він.

Тому, додає він, щоб повернути українця з Польщі, потрібно вдвічі підняти його зарплатню в Україні, а щоб повернути його з Німеччини — потрібно підняти таку зарплатню вчетверо.

«Але якому роботодавцю в Україні стає цікавим такий робітник? Тому в Європі уряди практично не розробляють програм повернення своїх мігрантів, адже це дуже дорого», — завершив Гайдуцький.

Нагадаємо, у Чехії празький міський суд ухвалив вирок щодо Володимира Гергеля, засновника благодійної організації Help Ukraine, призначивши йому 5 років і 6 місяців ув’язнення за нецільове використання державних субсидій, які виділялися на підтримку українських біженців. Також йому заборонено обіймати керівні посади в благодійних структурах на аналогічний строк. Гергель не визнає своєї провини й оскаржив рішення суду в апеляційному порядку.