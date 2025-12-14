- Дата публікації
Скільки громадян Угорщини воюють за Україну: посол назвав цифру
Кількість угорських громадян, які воюють у Силах оборони України, суттєво зросла.
Кількість угорських громадян, що воюють у Силах оборони України, зросла.
Про це розповів посол України в Угорщині Федір Шандор в інтерв’ю «Апострофу».
За його словами, якщо два роки тому за Україну воювали 400 угорців, то тепер їхня кількість збільшилася до 670.
«Тепер їх 670. Це пов’язано з новою хвилею мобілізації», — каже дипломат.
Крім того, він повідомив, що на фронті загинуло загалом 8 угорських громадян.
Нагадаємо, що між очільником польського МЗС Радославом Сікорським і його угорським колегою Петером Сіярто знову виникла суперечка через Україну.