Скільки громадян Угорщини воюють за Україну: посол назвав цифру

Угорці в ЗСУ: Посол назвав нові цифри / © УНІАН

Реклама

Кількість угорських громадян, що воюють у Силах оборони України, зросла.

Про це розповів посол України в Угорщині Федір Шандор в інтерв’ю «Апострофу».

За його словами, якщо два роки тому за Україну воювали 400 угорців, то тепер їхня кількість збільшилася до 670.

Реклама

«Тепер їх 670. Це пов’язано з новою хвилею мобілізації», — каже дипломат.

Крім того, він повідомив, що на фронті загинуло загалом 8 угорських громадян.

Нагадаємо, що між очільником польського МЗС Радославом Сікорським і його угорським колегою Петером Сіярто знову виникла суперечка через Україну.