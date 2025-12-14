ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
50
Час на прочитання
1 хв

Скільки громадян Угорщини воюють за Україну: посол назвав цифру

Кількість угорських громадян, які воюють у Силах оборони України, суттєво зросла.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Угорці в ЗСУ: Посол назвав нові цифри

Угорці в ЗСУ: Посол назвав нові цифри / © УНІАН

Кількість угорських громадян, що воюють у Силах оборони України, зросла.

Про це розповів посол України в Угорщині Федір Шандор в інтерв’ю «Апострофу».

За його словами, якщо два роки тому за Україну воювали 400 угорців, то тепер їхня кількість збільшилася до 670.

«Тепер їх 670. Це пов’язано з новою хвилею мобілізації», — каже дипломат.

Крім того, він повідомив, що на фронті загинуло загалом 8 угорських громадян.

Нагадаємо, що між очільником польського МЗС Радославом Сікорським і його угорським колегою Петером Сіярто знову виникла суперечка через Україну.

Дата публікації
Кількість переглядів
50
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie