Скільки громадян вірять в майбутнє України: шокувальні результати

Українці

Більшість українців (56%) оптимістично бачать майбутнє країни в ЄС. Це перше значне зростання оптимізму після тривалого падіння, коли навесні песимісти вперше перемогли. Несподівано, але найбільшими скептиками щодо майбутнього виявилася молодь.

Про це пише Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Повернення оптимізму: як змінились настрої

Згідно з даними, 56% українців оптимістично оцінюють майбутнє своєї країни через 10 років, вважаючи, що вона стане процвітаючою державою у складі Європейського Союзу.

Водночас 31% опитаних бачать Україну через 10 років країною зі зруйнованою економікою і великим відтоком людей. Ще 13% не змогли відповісти на питання.

У КМІС наголошують, що ці дані свідчать про відновлення оптимістичних настроїв. Це важливий «злам», оскільки з жовтня 2022 року і до травня 2025-го була стабільна тенденція до зниження оптимізму. У травні-червні 2025-го лише 43% опитаних бачили майбутнє процвітаючим, а 47% — зруйнованим.

Парадокс молоді

Найбільш несподіваним виявився розподіл настроїв за віком. Найбільшими песимістами виявилися молоді українці.

Так, серед респондентів у віці 18-29 років лише 49% вважають, що Україна буде процвітаючою, а 39% бачать її зруйнованою. Баланс оптимізму становить лише +10%.

Для порівняння: у віковій категорії 60+ баланс оптимізму становить +39% — вони набагато впевненіші у майбутньому. Серед 30-59-річних баланс оцінок +23%.

Цікаво, що тенденція до зростання оптимізму фіксується у всіх регіонах. При цьому на Заході оптимістів (50%) виявилося менше, ніж у Центрі (60%), на Півдні (58%) та на Сході (58%).

Соціологи також запитали про внутрішню згуртованість. Більшість респондентів — 63% — вважають, що українці долають суперечності та йдуть шляхом до згуртованої нації.

Проте майже третина населення (30%) вважає, що внутрішні суперечності, навпаки, поглиблюються, і українці йдуть до розколу. Ці показники залишаються відносно стабільними порівняно з травнем 2025 року, коли у єднання вірив 61% українців, а у розкол — 33%.

Нагадаємо, згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, станом на жовтень 2025 року 56% українців вважають, що в країні справді відбуваються реальні спроби боротьби з корупцією. Водночас 40% респондентів переконані, що корупція залишається системною проблемою. Порівняно з 2024 роком громадська оцінка покращилася, хоча рівень оптимізму все ще не досяг показників 2023 року.