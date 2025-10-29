ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
161
1 хв

Скільки громадян залишилось в Україні: демографиня озвучила шокувальну статистику

Відомо, скільки громадян України залишилось у державі після початку війни та скільки нині мешкає за кордоном.

Біженці

В Україні нині проживає від 28 до 30 мільйонів людей. Розбіжність у цифрах пояснюється різними методиками підрахунку.

Таку оцінку чисельності населення озвучила директорка Інституту демографії та досліджень імені Михайла Птухи Елла Лібанова в інтерв’ю OBOZ.ua.

«Ми не маємо ще оцінок 2025 року. За підсумками 2024-го, це від 28 до 30 мільйонів осіб. Якщо брати за основу дані мобільних операторів, то маємо близько 30 мільйонів. А коли орієнтуємося на державні реєстри, виходить приблизно 28 мільйонів», — пояснила демографиня.

Скільки українців живе за кордоном

За даними Євростату, у країнах Європейського Союзу нині проживає близько 4,3 мільйона українців. Ще близько мільйона громадян перебувають у Британії, США, Канаді та деяких країнах Латинської Америки.

Проте точну кількість громадян, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, порахувати складно. За словами Лібанової, частина людей евакуювалася у західному напрямку, а інші залишилися під контролем окупантів.

«Є методика, за якою від загальної чисельності українців до широкомасштабного вторгнення ми віднімаємо нинішніх мешканців і мігрантів. Таким чином можна приблизно оцінити кількість наших співвітчизників, які потрапили під окупацію», — зазначила демографиня.

Нагадаємо, у Німеччині вдесятеро зросла кількість українців, які шукають притулку, після скасування заборони на виїзд для чоловіків віком 18-22 роки.

161
